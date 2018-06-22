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Ученые смогут предотвратить рак груди у женщин

Сегодня, 04:30

Исследователи из Торонто провели несколько экспериментов, и нашли способ, благодаря которому можно остановить развитие рака молочных желез.

 Ученые из центра изучения онкологии в Торонто имени принцессы Маргарет рассказали о новом методе, который будет бороться против болезни. Согласно новой информации, с помощью нескольких методов можно уничтожать пролиферацию прогениторных клеток, которая прямо связана с появлением смертельного заболевания. Исследователи изучили несколько лекарств, включая децитабин. Оказалось, что он сможет оказывать влияние на раковые клетки, подавляя их, и тем самым, предотвращая рак груди.

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