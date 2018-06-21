В США успешно прошел тесты уникальный конвертоплан V-280 Valor

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Аппарат является сочетанием лучших качеств самолета и вертолета. Уже в 2019 году его представят на публичные испытания армии США в рамках тендера FVL.

В США уникальный конвертоплан под названием V-280 Valor прошел сложнейшие тесты горизонтальной посадки, испытания завершились успешно. Отмечается, что посадку проводили с пробегом до полной остановки и крутым взлетом под 80-градусным углом. Уникальность V-280 Valor заключается в том, что он способен как на полет в горизонтальном режиме, так и на вертикальные посадку и взлет. Такие функции отдельно присущи самолетам и вертолетам.

Разработкой конвертоплана усердно занимаются квалифицированные специалисты предприятия Bell Helicopter. Они подготавливают аппарат к тестам на скорости крейсеров, равной 280 узлам или 519 километрам в один час. V-280 Valor планируют поставить в ряды армии США уже в 2019 году.