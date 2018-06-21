Ученые NASA и Дональд Трамп планируют защитить Землю от астероидов

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Американские ученые из NASA при поддержки президента Дональда Трампа приступили к разработке плана защиты Земли от разрушительного воздействия астероидов. Об этом передают зарубежные СМИ.

Сообщается, что исследователи NASA совместно с должностными лицами по чрезвычайны событиям из Белого дома активизируют план защиты Земли от астероидных воздействий. Национальный совет по науке и технике опубликовал 20-страничный отчет в среду, 21 июня, в котором содержится призыв к улучшению обнаружения астероидов. Инициатива, поддерживаемая NASA, федеральными должностными лицами Белого дома и Дональдом Трампом, направлена на координацию усилий в течение следующих 10 лет по выявлению и реагированию на возможные угрозы в окрестностях Земли, если они возникнут.

NASA объясняет, что околоземные объекты (ОСЗ) включают в себя все астероиды и кометы, которые находятся на орбите в радиусе 30 миллионов миль от Земли. Хотя вероятность воздействия астероида может быть низкой, результаты могут быть катастрофическими.