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NASA одобрили проект, характеризующийся своей новизной и уникальностью. Проект реализуют уже осенью текущего года.

Грузия планирует заняться виноградарством на Марсе, участвуя в программе космических исследований. Специалисты представили наработки по созданию вертикальной теплицы, где выращивание винограда будет происходить в лабораторных условиях. NASA уже приводили в действие некоторые подобные проекты, выращивая продукты питания, что привело к разведению и других сельхоз культур.

Несмотря на это, NASA приняли и взялись за реализацию грузинского проекта, так как их заинтересовала перспектива виноградарства. Для реализации проекта грузинским экспертам нужно организовать группу специалистов, состоящую из ученых из различных организаций, а также представителей государственных структур. Сотрудничать с ними будут сотрудники Microsoft и Space Farms.

Сообщается, что первую теплицу создадут в отеле Стамба, после чего ученые попробуют запустить лабораторию и начать выводить различные сорта винограда. Таким образом есть вероятность, что вскоре на Марсе появится индустрия виноделия.