Ученые: Жизнь в горах замедляет рост кистей рук

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Оказывается, жизнь в горах не очень благоприятно сказывается на росте костей. Об этом заявляют британские ученые.

Британские исследователи изучили строение тела людей, проживающих в Непале на равнинных и горных территориях. Они посчитали, что из-за различий в климате Гималаи и Анд должны быть и высокие различия в строении тела местных жителей. Ученые измерили рост и пропорции рук у 254 испытуемых обеих полов в возрастной категории 18-59 лет.

71 испытуемый жил в Гимааях на высоте около 1400 м над уровнем моря. 183 жителя пребывали в горах, на высоте более 3500 м. Все испытуемые были шерпами, они похоже питались и обладали почти одинаковым уровнем физической активности.

Результаты исследования оказали, что в горах замедляется рост кистей рук. Так, у жителей высокогорья длина рук оказалась меньше, чем у людей, проживающих на равнинной территории, на 1-3 см. Отмечается, что в некоторых ситуациях погрешность была равна или превышала разницу в длине частей рук.