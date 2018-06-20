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За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Сегодня, 20:38

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были шокированы увиденным, отметив, что возможно сейчас люди на МКС порабощены, а вместо них на связь выходят инопланетяне.

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра. Как ни странно, снимок был размещен на сайте NASA, хотя подобные кадры зачастую скрываются от пользователей, а прямые вещания прерываются при обнаружении неопознанного объекта. Возможно, сотрудники, выкладывая снимок, просто не заметили объект в отражении.

На первый взгляд в фотографии нет ничего сверхъестественного. На ней запечатлен улыбчивый космонавт, который находится за бортом МКС и машет в камеру. Однако, если присмотреться, то в отражении скафандра можно заметить силуэт, напоминающий лицо пришельца.

Уфологи были в шоке, когда увидели данное фото. Они с точностью в 100% заявили, что гуманоиды захватили МКС и взяли космонавтов в плен для опытов. А вместо делегации космической станции на связь выходят пришельцы. 

Подобный случай появления инопланетян на МКС был зафиксирован в 2017 году. Тогда также космонавты сделали снимок борта, а в отражении станции заметили человека без скафандра, правда в прошлый раз гуманоид имел внешность землянина.

В этот раз в прицел камеры астронавтов попал серый пришелец с большими глазами, маленькими губами и лицом в форме груши. Естественно, ему не понадобился скафандр для комфортного нахождения в открытом космосе, ведь жители других планет и измерений давно освоили методы выживания в такой среде. 

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