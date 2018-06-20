Один из древнейших мостов времён Руси нашли в Великом Новгороде

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Данное инженерное сооружение возвели в X веке.

В Великом Новгороде археологи обнаружили фрагменты очень интересной находки. Деревянные брусья заметили при проведении раскопок. Оказалось, что это один из древнейших мостов времён Руси. Анализ показал ,что он был возведён ещё в X веке. Исследователи утверждают, что есть все основания называть его древнейшим из всех обнаруженных мостов. По словам специалистов, документальные свидетельства говорят, что в Великом Новгороде мост был всего один, в то же время он постоянно перестраивался.

Причиной тому были многочисленные стихийные бедствия: наводнения, пожары. При этом в летописях разных лет его везде называли «великим». В определённый момент упоминания о нём теряются, как и сам мост. Долгое время археологи не могли найти, где же он находился и вот, наконец, им удалось отыскать знаменитую переправу. Специалисты утверждаю то, что эта находка играет огромную роль в будущих исследованиях, поскольку даёт понять, какие летописи истинные, а какие не имеют под собой почвы. Как известно, уже в следующем году в Великом Новгороде намерены открыть музей Великого моста.

Все желающие смогут здесь проследить историю развития данного инженерного сооружения. Ожидается, что композиция вызовет большой ажиотаж как среди новгородцев, так и среди гостей города.

Ранее мы писали, что археологи «воскресили» исчезнувший город. Данный населённый пункт пропал с лица земли не менее двух тысяч лет назад. Спустя огромное количество времени учёным удалось отыскать его местоположение.