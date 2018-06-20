Олег Артемьев показал спутник, пролетающий мимо МКС

Сегодня, 19:30

Космонавт опубликовал видео в своей соцсети. Пользователи интернета радостно отреагировали на открывшийся вид.

Олег Артемьев – российский космонавт, отправившийся к МКС в 2014 году на корабле «Союз ТМА-12М». Он часто делится с пользователями Сети видео со станции. В этот раз Олег показал спутник, пролетающий мимо МКС. Космонавт сказал, что заснял его, когда спутник пролетал «мимо нашего космического дома».

Подписчики Instagram космонавта обрадовались новому видео: «Олег, спасибо вам огромное за каждое ваше видео и фотографию!», но и удивились, насколько близко он пролетал к МКС. Некоторые отметили необычную форму, которую никак не ожидали увидеть у спутника. Кто называл его посудомоечной машиной, кто печкой, а кто старым советским телевизором. Также пользователи Сети поинтересовались, можно ли такой спутник увидеть с Земли. Но сам космонавт не стал отвечать на все во