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Ученые нашли самого слабослышащего обитателя морей

Сегодня, 19:21

На Аляске исследователи нашли млекопитающих с идеальным слухом.

Ученые опубликовали первые тесты слуха на дикую популяцию здоровых морских млекопитающих. Тесты на белугах в Бристольском заливе на Аляске, показали, что киты обладают чувствительными слуховыми способностями, и количество животных, которые испытали обширные потери слуха, было намного меньше, чем ожидали ученые. Последние результаты контрастировали с ожиданиями от предыдущих исследований людей и дельфинов-афалин, которые продемонстрировали большую потерю слуха по мере старения, Аран Муни, биолог из Океанографического Института Вудс-Хоул (WHOI) и ведущий автор двух новых исследований по белухам, рассказал, что в отличие от дикой популяции белуги, дельфины, которые были изучены, жили в очень шумной среде, как и большинство людей.

В то время, когда шум в океане усиливается в результате деятельности человека, такой, как разведка нефти и газа и судоходство, понимание естественных слуховых способностей китов и находящихся под угрозой исчезновения морских млекопитающих имеет решающее значение для оценки потенциального воздействия шума на животных и для усилий по смягчению вызванной звуком потери слуха. Ученые нашли самого слабослышащего обитателя морей. В двух смежных исследованиях исследователи и их коллеги измерили чувствительность слуха 26 диких белуг, а затем сравнили аудиограммы с акустическими измерениями, сделанными в их летней среде обитания в Бристольском заливе, чтобы изучить, как естественные звуковые ландшафты - все звуки в их среде - могут влиять на чувствительность слуха. Звуковой ландшафт также показывает звуковые подсказки, которые животные могут использовать для навигации. Первое исследование было опубликовано 8 мая 2018 года в журнале «Экспериментальная Биология».

Результаты исследования опубликовали 20 июня 2018 года в журнале «Ecoacoustics». Исследователи применили тот же метод скрининга, который врачи используют для проверки слуха новорожденных, которые еще не могут вокально реагировать на то, слышат ли они звуки: автоматический слуховой ответ ствола мозга. В дополнение к слуховому тестированию исследователи также провели физический осмотр для оценки общего состояния здоровья, пола и предполагаемого возраста каждого животного и получили образцы кожи, дыхания и крови для сбора информации об уровнях гормонов китов, микробиомных бактериях и других связанных со здоровьем данных. Тесты на слух показали незначительную потерю слуха у, казалось бы, пожилых людей, что может быть связано с тем, что место, где проживают белуги, довольно тихое по сравнению с более городскими районами.

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