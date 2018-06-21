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Дальневосточные ученые создают акустические системы для общения с морскими млекопитающими

Сегодня, 07:10

Как сообщили представители Дальневосточного федерального университета, в данный момент разрабатываются акустические средства связи с млекопитающими.

Дальневосточные ученые занимаются изучением акустических сигналов при помощи инновационных приборов. Они создают системы для общения с морскими млекопитающими, в частности, с дельфинами. Ими фиксируется сигнал при заболевании и питании.

Чтобы считывать сигналы, на дельфинов необходимо надеть «датчики-шапочки», которыми невозможно навредить животному. Ориентируясь на частоту сигнала, который издает дельфин, ученые пытаются их расшифровать.

Цель научных исследователей – получить способ управления во время тренировок.

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