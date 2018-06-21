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Ученые: Кофе способствует эффективной командной работе

Сегодня, 01:30

Кофеин обладает многими полезными свойствами. Американские ученые нашли еще одну особенность напитка.

Ученые из США сделали вывод, что кофе способсвует эффективной командной работе. Сотрудники Огайского университета наблюдали за тем, как влияет кофе на работу команды и какие она принимает решения. Они задействовали более сотни студентов. Те, кто пил кофе больше остальных, отзывался о коллегах и друзьях более лестно, чем те, кто употреблял кофе в меньшем количестве. Этим они и поднимали дух команды.

При эксперименте, когда давали кофе с кофеином и без, оказалось, что кофе с кофеином более положительно влияет на оценку членов команд со стороны добровольцев.

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