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Ученые: Уколы инсулина заменит диабетикам кофе

Сегодня, 18:31

Методика лечения была успешно апробирована на мышах.

Люди, страдающие от сахарного диабета, могут не утруждать себя поисками новых доз инсулина, считают швейцарские учёные. Специалисты установили, что болезненные уколы инсулинозависимым людями вполне себе заменит чашечка кофейного напитка. Всё дело в том, что новые синтетические регуляторы‐белки помогают такой категории людей при попадании в организм кофеина. Сочетание лекарственного препарата с данным веществом способно заменить диабетикам привычные методы лечения.

Данную методику уже апробировали на мышах. Грызунов, страдающих ожирением и диабетом второго типа, определили в специальную группу. Сперва им в организм ввели те самые чудодейственные белки-активаторы. Затем в рацион мышей ввели кофеиносодержащие продукты. Эксперимент длился на протяжении двух недель. Оказалось, что это привело к значительному улучшению состояния животных. В скором времени учёные намерены испытать данную разработку на людях.

Ранее мы писали, что британские ученые наводнят мир искусственными бананами и кофе без кофеина.

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