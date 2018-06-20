Учёные разработали строительный материал на основе плесени

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Специалисты из Мельбурнского королевского технологического университета отметили, что она подходит из-за своей огнестойкости и сдерживания термитов.

В работе, представленной в The Conversation, говорится, что, кроме плесени, в состав нового строительного материала входят рис и стекло. Для необычных кирпичей задействовали грибки вида Траметес разноцветный. Сам материал именуется «композитом мицелия». По словам автора работы Тьен Хюин, кирпичи получились лёгкие, но очень крепкие. При этом, использовалось не какое-то специальное стекло, а грязные осколки, выбрасываемые на свалку.

Добавив в основу также рисовую шелуху, которую связывала между собой плесень, специалисты смогли испечь строительный материал, который назвали «самым экологичным». Также эксперты отметили, что его производство дешевле, чем пластмассы или искусственной древесины, и уменьшает количество отходов.