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Ученые сделали сенсационное открытие о звезде KIC 8462852

Сегодня, 17:59

Лазерные импульсы приходящие из вне, это сигналы не от наблюдаемого объекта.

Возможным адресатом, посылающим на землю лазерные лучи, не может быть KIC 8462852. Сенсационное открытие сделали ученые после проверки своих гипотез. Об указанной звезде говорят немало времени, но доказать или опровергнуть ее возможности не могли. Теперь же, специалисты рассмотрели особенность: планета не движется по своей оси, ее атакуют метеоритные и астероидные туманности.

«Если гипотетические инопланетяне и посылали лазерные импульсы в видимой части спектра в сторону Земли, обсерватория Бокете засекла бы их (если, конечно, их мощность превышает предел обнаружения инструментов обсерватории)», - рассуждают специалисты.

Однако необычное поведение KIC 8462852 помогло привлечь к исследованию звезды множество ресурсов, что позволяет предположить скорую разгадку. Существование инопланетных миров ставит в тупик ученых, однако уфологи не столь категоричны в своих высказываниях и надеяться, что большинство контактов с летающими объектами найдут поддержку среди скептиков.

К слову, Вселенная послала на поверхность Красной планеты неопознанный объект, который спровоцировал огромный взрыв, последствия которого могут изменить местонахождение планет в Солнечной системе.

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