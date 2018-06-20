Первый космонавт ОАЭ полетит на российском корабле «Союз»

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Роскосмос поможет отобрать того самого единственного кандидата из всех желающих профессионалов.

Переговоры трехсторонней встречи в марте этого года несомненно дали первые результаты. Представитель Роскосмоса, Казахстана и ОАЭ рассмотрели перспективы общей деятельности по направленю освоения космического пространства. Встреча состоялась на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08» с очередной экспедицией на МКС. Теперь же, Роскосмос подкрепил подписью соглашение с партнерами из ОАЭ.

В России предоставят услуги по отбору, подготовке к полету и полета одного космонавта ОАЭ на МКС. После проведения всех отборов и тренировок, ОАЭ отправят первого космонавта на российском корабле «Союз».