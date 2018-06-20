Ученые выяснили, почему людям снятся призраки, демоны и инопланетяне

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Ученые выяснили, почему люди ночью во время сна могут сталкиваться с паранормальными явлениями и видеть призраков, демонов и инопланетян. Исследователи утверждают, что этому есть логическое объяснение.

Пока уфологи утверждают, что инопланетяне и прочая нечисть стремится завладеть человеческим сном, современная наука находит логическое объяснение, почему людям снятся призраки и другие кошмары. Ученые утверждают, что сонный паралич объясняет огромное количество паранормальных событий во сне человека. Невролог Брайан Шарплесс объясняет, что сонный паралич чаще всего происходит на фоне пережитого стресса или затяжной депрессии.

По мнению ученых, люди, которым часто снятся кошмары, должны снизить уровень тревожности. Этот потенциальный метод, позволяет не только снизить вероятность сонного паралича, но и обрести здоровый и полноценный сон.