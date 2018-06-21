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Учёные выяснили взаимосвязь между онкологией и тромбами

Сегодня, 03:30

В журнале Thrombosis Research появилась статья, в которой ученые из России пишут, что онкобольные чаще страдают от образования тромбов, чем здоровые люди.

Причиной образования тромбов являются кровяные клетки, которые хуже меняют форму и образуют «кровянистые пробки», которые замедляют поток крови и называются тромбами. Онкология, а в частности опухоль, подразумевает меньшее количество эритроцитов. Это не дает клеткам нормально объединяться и деформироваться. Именно в этом ученые из Ярославля видят взаимосвязь.

Как известно, онкологические заболевания являются самыми опасными для организма человека. Малое количество эритроцитов в крови онкобольного понижает вязкость крови и разрушает организм.

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