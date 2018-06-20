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Ученые: Улыбка способна сделать лицо узнаваемым

Сегодня, 14:07

Мила Милева, представительница Йоркского университета, сообщила о том, как способна воздействовать улыбка человека при знакомстве. Ученые провели эксперимент на 74 людях и опубликовали результаты в British Journal of Psychology.

По словам ученых, незнакомых людей проще запомнить, если человек на фото улыбается или выражает свои эмоции другим путем. В эксперимент сотрудники университета задействовали 74 студента, задачей которых являлось сопоставление наборов фото незнакомых людей. Результат был понятен практически сразу, улыбка на фото способна сделать лицо узнаваемым.

Исследователи университета добавили ретушь в фото с нейтральными выражениями лица и добавили улыбку. После этого студенты стали хуже справляться с поставленной задачей.

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