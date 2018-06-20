Учёные доказали, странные объекты на Марсе не являются разбившимся НЛО

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Группа ученых из США проанализировали странные объекты на поверхности Марса и пришли к выводу, что они не имеют ничего общего с якобы разбившимся НЛО. Таким образом астрофизики разрушили теорию уфологов о инопланетных обитателей на Марсе.

Ученные из американского космического агентства NASA изучили снимки, которые недавно предоставил марсоход. И если ранее уфологи в один голос уверяли, что на снимке запечатлены следы от летающей тарелки, которая разбилась на Марсе, то теперь ученые опровергли данную теорию.

Астрофизики утверждают, что образования на поверхности красной планеты получились в результате древних извержений вулкана, которые находятся на Марсе. Необычные формы образовались из-за застывания магмы, которая с веками превратилась в однородный камень.