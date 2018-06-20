В 2020 году российские ученые проведут «Большой взрыв»

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Российские ученые решили опередить западных и создать собственный коллайдер. Его строительство начато еще в 2013 году в подмосковной Дубне.

Ученые со всего мира занимаются созданием коллайдера, который должен стать прорывом в науке. Российские специалисты решили опередить своих западных коллег и построить собственный коллайдерный комплекс NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) в подмосковном городе Дубна.

Известно, что реализация такого амбициозного проекта начата еще в 2013 году, а его запуск планируется на 2020 год. Пока сообщается, что все работы идут по графику, а некоторые элементы системы уже запущены и участвуют в проведении различных экспериментов. Специалисты уверенны, что его создание запуск в корне перевернут существующее ранее представление о «Большом взрыве».

Известно, что активное участие в строительстве коллайдерный комплекс NICA принимают ученые Лаборатории физики высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М. Балдина Объединенного института ядерных исследований, на базе которых и проходят работы. Появилась информация о том, что вместе с коллайдерным комплексом будет сдана еще и фабрика сверхтяжелых элементов, которые в скором времени помогут ученым наукограда Подмосковья приступят к синтезу новых элементов знаменитой таблицы Менделеева. Данные элементы отсутствовали во время ее создания, но великий русский ученый предвидел их существование. Для этого создается специальный циклотрон, такой же уникальный и мощнейший, как и коллайдерный комплекс «Ника». Стоимость такого масштабного проекта пока не известна.