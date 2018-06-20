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На снимках NASA заметили НЛО похожий на «Колесо Иезекииля»

Сегодня, 11:07

Видение пророка описывает встречу с пришельцами, посетившими Землю.

НЛО, внешне похожий на «Колесо Иезекииля», заметили уфологи на космических снимках NASA. Одно из изображений, опубликованных на портале аэрокосмического ведомства, привлекло внимание конспирологов, которые рассмотрели на нём очертания корабля пришельцев. При этом данный объект подходил под описание мифического «Колеса Иезекииля», о котором говорится в Библии. Пророк, живший в седьмом веке до нашей эры, мог рассказать правдивую историю, которая приключилась с ним во время контакта в внеземным разумом. Иезекииль говорил в своих текстах о грохочащих колёсах, на которых с небес спускались «посланники Бога». Конспирологи уверены, что эти «посланники», судя по снимками NASA, до сих пор не потеряли интерес к Земле и к её обитателям и периодически прибывают на нашу планету.

Ранее жители Италии рассказали о погоне истребителей за НЛО. Очевидцы утверждают, что «корабль пришельцев» не оставил шансов земным летательным аппаратам, поскольку был намного быстрее и маневреннее их.

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