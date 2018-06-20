«Наша жизнь – сплошная временная петля»: Мужчина встретился с собой в молодости

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Путешественник во времени стал участников секретного научного эксперимента в 1982 году.

Многие учёные уже неоднократно выдвигали теорию цикличности бытия, которая подразумевает, что всё в нашей жизни повторяется. Многие из них пошли дальше и предположили, что наша жизнь – это сплошная временная петля, которая не имеет конца и обречена постоянно ходить по кругу. Очередное подтверждение данной теории появилось на днях, когда в сети был опубликован ролик, где пожилой мужчина утверждает, что встретился с собой в молодости. На представленных кадрах показан тот самый путешественник во времени, а также молодой человек, сидящий рядом с ним. У последнего по неизвестной причине «размыто» лицо. Утверждается, что на видео один и тот же человек, но в разных временных промежутках. По словам данного человека, в 1982 году он стал участником некоего секретного эксперимента, целью которого было найти способ путешествовать во времени. Итоги его показали, что все мы живём во временной петле, которая постоянно повторяется.

Многие пользователи скептически отнеслись к данному ролику. Некоторых смутило, что одежда на мужчинах была на несколько размеров больше, а сами они иногда говорили слегка наигранно. Также непонятно, зачем было скрывать лицо одного из героев видео.