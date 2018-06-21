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Жителей Канады напугала спустившаяся с небес тёмная субстанция

Сегодня, 00:15

Пришельцы распылили загадочную жидкость, считают конспирологи.

Тёмная субстанция напугала жителей Канады, которые стали свидетелями того, как странное вещество заполнило улицы их города под названием Келуон. Спустившаяся с небес загадочная жидкость окрасила крыши домов и автомобилей. Конспирологи тот час же заявили, что это пришельцы распылили её с определённой целью, однако с какой именно, не уточняется. Подпитывает веру в данную версию у местных жителей и тот факт, что учёные найти разумного объяснения данному природному явлению пока так и не смогли. Один из канадцев попытался отмыть автомобиль от данной субстанции, но у него ничего не вышло. Специалисты категорически не рекомендуют трогать данное вещество, поскольку оно может быть токсично.

 

Ранее мы писали, что в Канаде женщина сфотографировала призрак умершего пса. Местная жительница даже не ожидала когда-нибудь увидеть своего домашнего любимца, особенно в такой ипостаси.

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