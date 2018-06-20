Учёные: Секрет счастья кроется в больших городах

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Вопросы, связанные с жизнью в мегаполисах, давно вызывают неоднозначные оценки специалистов. Сейчас ими заинтересовались учёные Торонто, работающие в Йоркском университете.

По их мнению, именно в больших городах кроется секрет человеческого счастья. Они пояснили, почему пришли к такому, достаточно необычному, выводу.

В Нью-Йорке или Лондоне жизнь идёт стремительно, что вызывает у людей чувство удовлетворённости. Это связано с тем, что они могут лучше и плодотворнее использовать своё время.

Учёные полагают, что именно этот фактор является определяющим в понятии счастья. Впрочем, они не отрицают, что напряжённый ритм жизни может добавить к счастью стрессы.

Исследователи изучили темпы жизни в больших городах, находящихся в 31 стране мира.

Для этого они замеряли время, затрачиваемое пешеходами, чтобы пройти расстояние в 60 футов или совершить стандартную покупку. В мегаполисах всё это происходило существенно быстрее.

Ряд специалистов, однако, полагают, что секрет счастья жителей больших городов состоит не в этом, а в том, что там экономическая ситуация намного благоприятнее и стабильней. Следовательно, есть рабочие места, где можно проявить свои способности и получить средства для удовлетворения своих потребностей.

В то же время, негативные факторы мегаполисов компенсируются более качественным медицинским обеспечением для их жителей в сравнении с другими регионами страны.

Таким образом, следуя выводам учёных из Торонто, в поисках счастливой жизни следует переезжать в большие города, а не лежать на пляжах, даже если богат.

Однако, ряд медиков придерживаются совершенно противоположной точки зрения. Они полагают, что жизнь в мегаполисах опасна.