На юго-востоке Китая найдены останки «обнаженного» морского монстра

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Полмиллиарда лет назад в водах провинции Юньнань обитало уродливое существо, принадлежащее к таинственной группе животных, известных как канцеллоиды.

Китайский морской монстр представляет класс «колючих» животных в форме трубки, которые возникли во времена эволюционного «взрыва» в Кембрийском периоде, но вскоре исчезли. Ученым «обнаженное» существо напоминает «губку» – группу простых животных, питающихся в процессе фильтрации моря. Многие эксперты назвали данное сходство поверхностным.

Новое исследование группы ученых из Университета Лестера, Оксфордского университета и Университета провинции Юньнань, пролило свет на происхождение «обнаженного» морского монстра. Древний вид назвали Allonnia nuda. Его останки найдены археологами на юго-востоке Китая, в месторождениях Чэнцзян. Трубчатое тело уродливого существа достигало в длину 50 см, покрываясь небольшим рядом мелких шипов. «Голый» вид экземпляра возрастом полмиллиарда лет предполагает, что его сородичи могут скрываться в труднодоступных коллекциях ископаемых, и показывает, что данная группа была более разнообразной, чем считалось ранее.

Также «обнаженный» морской монстр содержит четкие сведения о структуре тела, имеющего очевидные связи с современными губками. Точку в изучении китайского уродливого существа ставить рано, однако уже проделанная работа подчеркивает центральную роль губчатых окаменелостей в ранней эволюции трубчатых монстров провинции Юньнань.

«Останки на юго-востоке Китая отображают критический снимок жизни в океанах во время эволюционного «взрыва» в Кембрийском периоде. Ископаемые канцеллоиды были впервые описаны около 100 лет назад, сейчас науке известна лишь их косвенная связь с «губками». Мы надеемся, что наши результаты вдохновят экспертов на новые исследования природы самых ранних животных», - подытожили ученые свою работу.