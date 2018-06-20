VistaNews.ru


Уфологи: Пришельцы крадут звезды из Вселенной

Сегодня, 08:06

Опытные американские уфологи утверждают, что пришельцы крадут звезды из Вселенной, чтобы компенсировать будущий дефицит космической энергии. Сообщается, что продвинутые цивилизации могут накапливать звезды, которые используются в собственных целях.

Астрофизик Кэти Мак из Университета Северной Каролины утверждает, что супер-продвинутые инопланетные цивилизации могут воровать звезды из других галактик. Таким образом, уже через 100 миллиардов лет каждая часть Вселенной станет заброшенной, как космический остров. «Мы будем жить в очень темном, одиноком месте, где не сможем увидеть другие галактики», - заявила Кэти Мак.

Уфологи предполагают, что пришельцы могли использовать энергию звезд, окружив их гигантскими гипотетическими структурами, называемыми сферами Дайсона, прежде чем они исчезнут. На данный момент, ученые не могут понять, каким образом внеземная цивилизация может перемещать звезду и что она будет делать с её энергией после захвата.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Уфологи: Астронавтам понадобится 20 миллионов лет, чтобы долететь до гуманоидов

Уфологи: Инопланетяне впервые пытаются связаться с людьми

Уфологи: Пришельцы выходят на контакт с людьми через электронную почту

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра

Внештатный улов двух мужчин сделал их популярными, благодаря «знакомству» с...

Дизайнеры создали идеального монстра-людоеда XXI века

Гибридная "машина убийств" получила лицо человека. Таким образом художники...

Рекомендуем