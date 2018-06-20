Уфологи: Пришельцы крадут звезды из Вселенной

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Опытные американские уфологи утверждают, что пришельцы крадут звезды из Вселенной, чтобы компенсировать будущий дефицит космической энергии. Сообщается, что продвинутые цивилизации могут накапливать звезды, которые используются в собственных целях.

Астрофизик Кэти Мак из Университета Северной Каролины утверждает, что супер-продвинутые инопланетные цивилизации могут воровать звезды из других галактик. Таким образом, уже через 100 миллиардов лет каждая часть Вселенной станет заброшенной, как космический остров. «Мы будем жить в очень темном, одиноком месте, где не сможем увидеть другие галактики», - заявила Кэти Мак.

Уфологи предполагают, что пришельцы могли использовать энергию звезд, окружив их гигантскими гипотетическими структурами, называемыми сферами Дайсона, прежде чем они исчезнут. На данный момент, ученые не могут понять, каким образом внеземная цивилизация может перемещать звезду и что она будет делать с её энергией после захвата.