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Суровые условия гор запускают процесс мутации скелета человека и приводят к эволюции.

Ученые в журнале Royal Society Open Science рассказали о результатах исследования разницы между жителями равнин и горных массивов. Согласно исследованию, «высокая» жизнь - другими словами, рост на экстремальной высоте - заставляет развивающееся человеческое тело сохранять энергию, и это может быть переведено в более короткие руки.

Жизнь на высоте способна менять форму тела человека. Например, непальские мужчины и женщины, родившиеся и выросшие на высоте 3500 метров и выше, с большей вероятностью «свернули» предплечья по сравнению с людьми аналогичного происхождения из равнинных районов. Интригующе, что смежные части анатомии - предплечья и рука-остаются одинаковыми для обеих групп. Аналогичная картина была выявлена в ходе более ранних исследований, проведенных среди Перуанских детей, что укрепило представление о том, что суровые горные условия в какой-то мере являются ответственными.

«Было интересно увидеть, что они оба следовали одним и тем же моделям роста», - сказал AFP ведущий Автор Стефани Пейн, биологический антрополог из Кембриджского университета.

Результаты поднимают множество вопросов, начиная с этого: Что такое Высотная жизнь, которая заставляет тело менять форму?

«Это, скорее всего, адаптация к улучшению поглощения кислорода», - сказал ученый.

По аналогичным причинам у коренных народов Гималаев и Анд часто имеются бочкообразные сундуки, чем лучше расширить легочную емкость и принять больше кислорода. Хотя воздух содержит 21% кислорода на всех высотах, он чувствует, как будто его меньше в горах из-за более низкого давления воздуха.

В высокогорных регионах низкая доступность кислорода приводит к неэффективному преобразованию продуктов питания в энергию, что означает, что для роста доступно меньше энергии. Однако точный биологический механизм, приводящий к более коротким предплечьям, остается загадкой.