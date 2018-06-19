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Над Аризоной зафиксировано инопланетное фиолетовое свечение

Сегодня, 19:34

НЛО вновь посетило своих «жертв» и привлекло новых усовершенствованным видом.

Над Аризоной в США зафиксировано инопланетное фиолетовое свечение. Необъяснимый парад звезд больше напомнил очевидцу о существовании внеземного разума и гуманоидов. В своих комментариях американец сравнил необычный объект с видом из детского калейдоскопа. Предположить, что это было, на самом деле очень сложно. Многие скептики утверждают, что он снял завершающий залп фейерверка, но очевидец утверждает, что соответствующих салюту звуков не было.

Уфологи пока не нашли точного обоснования результатам съемки. В интернете пользователи обсуждают данный инцидент и выражают опасения в связи с возможностью нападения гуманоидов. Штат Аризона притягивает НЛО, вероятно, своими красотами и возможно скрытыми для людей объектами, которые представляют интерес для внеземных обитателей.

Аризона уже не впервые становится территорией, где замечают летающие НЛО. Ранее летающий объект элипсовидной формы запечатлели над одним из водоемов. Также в Сети опубликовали видео из неба над Фениксом. Событие произошло 11 апреля, до сих пор не известно, что же это было, однако есть мнение, что это секретная правительственная программа, способная контролировать погоду.

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