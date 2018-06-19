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Учёные открыли рецепт «коктейля уверенности»

Сегодня, 19:28

Оказывается, что существуют напитки, которые способны наталкивать человека на риск и авантюры, в то же время делая его уверенным в своих силах.

Учёные из Университета Сассекса рассказали, что во время недавнего эксперимента с участием 68 добровольцев они открыли рецепт «коктейля уверенности».

Людям давали выпить такой напиток, а затем через некоторое время просили нажать на кнопку. Она надувала воздушный шар. Последний мог лопнуть в любой момент, люди не знали, когда это случится. После первого взрыва подопытных просили вести себя осторожней во время повторения процедуры.

В итоге, учёные выяснили, что выпившие кислый коктейль люди чувствовали себя более уверенно и азартно. После такого напитка они шли на риск на 40% чаще, в сравнении с другими подопытными, которые были осмотрительны. Получается, что главный ингредиент коктейля смелости и уверенности – ингредиент с кислинкой. Соответствующие выводы ранее сделали и другие ученые, определив, что кислый вкус может подтолкнуть человека совершать необдуманные поступки.

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