Учёные: Длина языка некоторых змей не зависит от пола

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Исследования важны с точки зрения определения привычек самцов и самок в брачный период.

Ранее учёные принимали во внимание как факт то обстоятельство, что длина языка у самцов и самок змей является разной. Это считалось одним из немногих внешних признаков, по которым можно было различить пол той или иной особи. Теперь же исследователи окончательно запутались, выяснив, что данная особенность некоторых змей не всегда имеет значение.

В частности, на примере обычных коричневых змей-даджитов удалось определить, что длина языка роли не играет. Если говорить о той же североамериканской гадюке, то здесь совершенно другая ситуация. У самок язык более длинный, в то время, как у самцов – короткий.

Данные различия учёные объяснили тем, что гадюка-самка активно охотится круглый год, в то же время, как самец активен только в период размножения. Даджиты же, вне зависимости от пола, ищут добычу постоянно. Результаты исследования крайне важны для учёных. В будущем они позволят лучше понять поведение некоторых видов. В конечном итоге главное – то, что удалось определить, что длина языка от пола не зависит.

Ранее мы писали, что учёные придумали, как улучшить сперму лошадей. Исследователи представили методику криоконсервации.