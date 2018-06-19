Ученые выяснили, о чем свидетельствует короткий указательный палец у детей

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В Венском университете предположили, что обладатели таких пальцев склонны к мошенничеству и эгоизму.

Предыдущим заявлением ученых было то, что дети с более короткими пальцами более агрессивны, чем сверстники. Теперь же ученые выяснили, что короткий указательный палец у детей свидетельствует о жадности и эгоизме. Такие дети не хотят делиться своими игрушками с другими.

В эксперименте ученые задействовали 45 детей от 6 до 9 лет. Их просили поделиться с другими детьми наклейками. Ученые видят взаимосвязь внутриутробного воздействия тестостерона на ребенка. Результаты поразили всех. Оказывается, более высокий уровень тестостерона влияет на желание ребенка делиться своими вещами. Такие дети неохотно делились наклейками.