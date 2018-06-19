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Учёные: Раковые клетки в яичниках можно «отключить»

Сегодня, 18:51

К такому выводу пришли британские специалисты, работающие в исследовательском центре при Имперском колледже Лондона, занимающемся проблемами онкологии. Они решили, что возможен ещё один путь борьбы с ней.

Учёные решили, что раковые клетки в яичниках можно, образно говоря, «отключить». Этому станет способствовать действие особого белка, который сумеет их деактивировать. Если эта методика получит подтверждение своей эффективности, у врачей появится ещё один способ противодействия развитию опасной опухоли в яичниках.

Как сообщили учёные Великобритании, полученные ими результаты могут вызвать появление новых стратегий в лечении типов рака яичников, относимых к «агрессивным». Интересным является то, что белок проявляет себя лишь при введении в опухоль в яичниках. После хирургического вмешательства он не демонстрирует свою активность и никак не влияет на раковые клетки.

С чем это связано, специалисты пока не решатся предположить. Тем не менее, эффект очевиден, и он может поспособствовать для разработки новых методов профилактики и лечения злокачественных образований в яичниках.

Это заболевание среди онкологических женских заболеваний находится на третьем месте. А вот по количеству вызываемых им смертей рак яичников – на первом месте.

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