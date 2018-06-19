Древние птицы рассказали, где найти забытую страну Пунт

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Считается, что древние египетские фараоны из Нового Царства совершали походы на Центральную и Южную Африку, откуда и было привезено это пернатое животное.

Доказательство этой теории археологи обнаружили в храме царицы Хатшепсут. Об этом сообщили в Польской академии наук. По словам исследователей, она нашли на стенах рисунки, на которых была запечатлена древняя птица-секретарь. Она рассказала, где найти забытую легендарную страну Пунт, из которой животное и было привезено египетскими войсками.

В древнегреческих записях есть истории о том, как египтяне проводили множество военных и исследовательских экспедиций. Они доходили до Ливии, Нубии, Синая, а по некоторым данным, и до мыса Доброй Надежды.

В 15 веке до нашей эры царица Хатшепсут провела один из самых масштабных походов, во время которого она узнала о стране Пунт, или «земле богов». Там египтяне покупали чёрное дерево, шкуры и экзотических животных.

Сейчас же учёные всё ещё не могут найти, где именно была указанная страна. По описанию древних, она могла быть у берега Красного моря на Синайском полуострове. Жители Пунта, скорее всего, были коренными афроамериканцами.

По легенде, у стен храма царицы в Луксоре высаживали ростки миррового дерева, которые дарили правители Пунта. Археологи из Польши исследовали храм и нашли в нём изображение древней птицы. Они обитают в центральной части Африки, но вот в Синае и Аравийском полуострове их нет.