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Астрономы исследовали появление планет, похожих на Землю

Сегодня, 18:25

Российский ученый с коллегами из Европы смогли выявить «суперземли». Теперь предстоит со временем узнать, как именно они появляются в Галактике.

Эдуард Воробьев с австрийцами и немцами с помощью телескопа "Кеплер" смогли обнаружить тясячи «новорожденных» планет. По их мнению, они образуются вместе со звездами. Астрономы совместно исследовали появление планет, похожих на Землю

Чтобы узнать примерно, как они формируются, им пригодилась компьютерное моделирование. Благодаря специально созданному газопылевому «бублику» удалось выяснить, что планеты появляются сразу же после зародыша светила и им не нужны миллионы лет ожиданий.

Астрономы выявили, как комки пыли меньше микрометра со временем превращаются в «космические булыжники», которые сбиваются и вскоре происходит появление планет, похожих на Землю. Также они смогли исследовать образовавшийся гравитационным коллапсом диск. Они пришли к выводу, что именно на этой стадии нарастает пыль по всей окружности будущей планеты. И поэтому масса может в сотни раз превышать массу Земли.

Ее собратья своими массой и объемом могут быть в 1,8 – 3 раза больше.

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