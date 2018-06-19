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Статистика твердит, что из 3 тыс. детей от 9-11 лет у 450 есть скрытые проблемы восприятия звука.

Нарушение деятельности механизмов внутреннего и внешнего уха обеспокоили медиков и ученых. Совместный проект подтвердил догадки. Оказалось, что из 3 тыс. детей 450 ребят в возрасте от 9-11 лет уже имеют проблемы с восприятием звуком на разных частотах. Издание JAMA Otolaryngology-Head&Neck Surgery опубликовало данные исследования.

Ученые доказали потерю слуха детьми от портативных плееров. У 7% испытуемых наблюдалась высокочастотная потеря слуха, которая обуславливается воздействием шума и, как правило, наблюдается только в одном ухе. Влияние наушников на организм человека исследовали и ранее, но основой негативной тенденции остается вред для малышей. В некоторых странах законы регулируют продажу и использование наушников, но в России данные нормативные документы отсутствуют.

К слову, ученые экспериментально проверили теорию о влиянии алкогольных напитков на кости девочек. Оказалось, что алкогольные напитки провоцируют потерю витаминов во время созревания подростков и формирования личности.