Хвастаются: Рыбы-брызгуны охотятся лучше при виде другой рыбы

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Водные обитатели подплывают к жертве и выстреливают мощной струёй воды. Но когда рядом есть другое животное этого вида, то они стараются целиться в свою жертву точнее.

Учёные из британского Сент-Эндрюсского университета рассказали, что рыбы-брызгуны сбивают водой летящих или сидящих насекомых. Такая охота позволяет им ловить жертв, недоступных для других рыб. Таким способом эти водные обитатели даже могут кормить своих сородичей.

Сейчас же Ник Джонс решил провести исследование с участием восьми рыб-брызгунов разного возраста и пола. Учёные установили три аквариума на небольшом друг от друга расстоянии, снабдив их камерами видеонаблюдения. Рыб натренировали стрелять в чёрный квадрат при помощи похвалы кормом. Испытания проводили три раза в день.

В итоге, такие эксперименты проводили в различных условиях. Оказалось, что рыбы-брызгуны стреляют водой и охотятся лучше при виде другой рыбы, а также чаще меняют точку прицела. Также уменьшается средняя задержка между выстрелами от 10 до 70 секунд.

Это кажется небольшой паузой, но рыбы-брызгуны способны принимать точные решения за 0,04 секунды, поэтому даже секунда для них может стать очень значимой.

Учёные считают, что такое поведение рыб связано с тем, что они не просто хвастаются, а расценивают другую особь, как врага, который хочет забрать их добычу – еду.