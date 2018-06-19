Учёные улучшили теплоизоляцию гидрокостюма инертными газами

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Оказалось, что если в поры неопрена ввести молекулы, например, криптона, аргона или ксенона, то теплопроводимость улучшается примерно три раза. То есть человек, обладая одеждой с таким составом, сможет находиться в воде с температурой -10 градусов намного дольше.

Американские учёные из Массачусетского технологического института под руководством Якопо Буонджорно улучшили теплоизоляцию гидрокостюма и эффективность неопрена соответственно, наполняя его инертными газами. Дело в том, что после изготовления в порах неопрена есть азот или воздух, но если поместить пористый материал в атмосферу с газовой смесью, то воздух заменяется нужным веществом.

В данном случае материал поместили в аргон или криптон с высоким давлением. В итоге воздух покинул все поры, а его место занял инертный газ. Через два часа после обработки специалисты заметили эффект, а после пяти дней коэффициент теплопроводимости достиг максимума. Максимально достигнутое число теплопроводимости равняется 0,027 ватт на метр.

Основной недостаток – в воздухе газы постепенно покидают материал, это улучшает теплопроводимость и соответственно понижает теплоизолирующие свойства.

Учёные провели эксперимент в воде с температурой -10 градусов по Цельсию. Оказывается, что в костюме с такой моделью изготовления человеку удалось пробыть в холодной воде не меньше часа, как это было раньше, а около трёх часов.

Сейчас авторы работы хотят внедрить открытие в промышленность, ведь обработка костюмов очень проста.