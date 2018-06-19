Учёные: Вспышки света заменяют мозгу медитацию

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Если провести низкочастотную оптическую стимуляцию, то произойдёт усиление связей в головном мозге и простимулируется выработка миелина. Все эти процедуры снижают чувство тревожности.

Учёные из Университета Орегона заявили, что получение опыта и процесс обучения меняет на микроуровне состояние белого вещества. Если человек чему-то учится, то в его мозге процесс перестройки с оптимизацией этого вещества – нейронных трактов. Последние проводят импульсы от одной зоны головного мозга к другой. Подобные процессы происходят с человеком, когда он медитирует.

Однако исследователи предположили, что заменить мозгу медитацию могут вспышки света. Они установили, что процессы в белом веществе объясняются постоянными тета-ритмами на частоте в 4-8 герц, которые регистрируются в среднефронтальной области коры.

Учёные выяснили, что если попробовать простимулировать переднюю поясную кору в тета-диапазоне, то усиливается пролиферация и дифференцировка олигодендроцитов, а также увеличивается образование вещества миелин.

В итоге, после такой терапии миелиновая оболочка становится более толстой в мозолистом теле, соединяя полушария мозга воедино.

Исследователи решили, что что стимуляция передней поясной извилины помогает изменять силу связей между двумя частями мозга.