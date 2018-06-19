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Samsung представила УЗИ нового поколения CrystalLive WS80A

Сегодня, 15:17

Трехмерный вид, окрашенный цветами и фактурами, позволяет рассмотреть патологии и развитие ребенка с момента зачатия.

Мамочкам в США, Корее и Европе скоро посчастливится познакомиться со своим ребенком в режиме оперативного общения через УЗИ. Для этих целей идеально подойдет уникальная разработка от Samsung. УЗИ нового поколения CrystalLive WS80A представила корпорация накануне. Теперь трехмерное изображение внутриутробного положения ребенка станет доступным для будущих родителей. Разработчики утверждают, что УЗИ повысит точность диагноза при выявлении различных заболеваний на ранних этапах.

После можно будет эффективнее проводить лечение и назначать терапию беременной женщине и ее плоду.

Напомним, что в категории УЗИ-аппаратов это уже 11 продукт от Samsung. Также корпорация разработала универсальных рентген-аппаратов, 6 кардиоустановок для диагностики, 12 конструкторских решений, используемых для общей радиологии.

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