В Африке с открытием бара сократилась рождаемость

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Учёные уверены, что пристрастие к алкоголю может погубить народность бака.

В Африке наблюдаются отрицательные демографические процессы. При этом виной всему алкоголь. В Камеруне сократилась рождаемость народности бака. Учёные установили, что произошло это с 2010 года. В местности, где компактно проживают представители данного этноса, открыли бар с дешёвым и низкокачественным алкоголем. Население активно пристрастилось к спиртному, в связи с чем, женщины стали реже рожать детей.

Учёные сперва решили, что причиной сокращения рождаемости могли быть другие негативные факторы, однако в итоге выяснили, что ничего особенного в сравнении с предыдущими годами, когда демография была позитивной, не происходило. В результате проведённых исследований учёные пришли к выводу, что выпивка попросту губит народность бака. При этом помешать данному процессу никто не может.

Ранее мы писали, что в Африке массово вымирают древние баобабы. Учёные бьют тревогу из-за того, что тысячелетние деревья в скором времени перестанут существовать.