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Видео «спустившегося с неба» цунами в Австрии бурно обсуждают в соцсети

Сегодня, 14:41

Уникальные кадры массивной волны хотят проверить на экспертизе.

В соцсети бурно обсуждают видео «спустившегося с неба» цунами. Необычный материал был снят над озером Мильстат в Австрии. На данный момент более 1,5 млн человек просмотрели видео и оценили вероятность подобного каприза природы.

Издание Daily Mail приводит слова автора ролика, который уверен, что этот аномальный инцидент может быть поводом разрабатывать новые теории формирования цунами в воздушном пространстве. Некоторые «эксперты» усмотрели наличие инопланетян в этой истории. Возможно, это была проделка гуманоидов. Недавно они в Швеции набирали воду из водопада, может, таким способом решили вернуть долг.

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