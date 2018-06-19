VistaNews.ru


Ученые: Тесты на ВИЧ не могут точно определить статус в течение семи месяцев после заражения

Сегодня, 14:19

Новое исследование американских ученых предполагает, что тесты на ВИЧ могут давать ложные отрицательные результаты в течении до семи месяцев с того времени, когда могло произойти заражение.

Исследования показывают, что если люди принимают спорный профилактический препарат, который содержит PrEP, то это способствует тому, что тесты на ВИЧ не являются точными. Дело в том, что PrEP заставляют иммунную систему людей производить белки, известные как антитела, которые борются с вирусом. Данные антитела обнаруживаются в тестах на ВИЧ. Поскольку PrEP предотвращает размножение вируса ВИЧ, это может привести к тому, что числа антител будут расти медленнее.

Это может означать, что человеку требуется больше времени для получения достаточного количества антител для теста на их обнаружения. Ученые рекомендуют пользователям PrEP проводить тесты на ВИЧ каждые три месяца.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Кирове учебные заведения покроют туалетной плиткой

Ученые: Кофе уничтожает зрение человека

Учёные рассказали, как определить по бровям самовлюблённого человека

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем