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Ученые отодвинули конец света на 10 трлн лет

Сегодня, 14:07

Ученым удалось составить примерный план Апокалипсиса. Давно известен факт, что когда Солнце «испарится», то Земля перестанет существовать.

После проведенных исследований они смогли назвать примерную дату - конец света отодвинули на 10 трлн лет. По их мнению, процесс начнется с повышения температуры на 50 градусов, так как Солнце начнет усиленно освещать Землю. Через некоторое время испарится Мировой океан, а это означает стопроцентную гибель всего живого.

Еще через время погаснет Солнце, затем начнут гаснуть и звезды, а новые не образовываться. А галактики, по мнению ученых, исчезнут через триллион лет. Туманность Андромеды столкнется с Млечным Путем через 2 млрд лет после смерти Земли. Если и Солнце выживет, то получит огромное преимущество. Оно станет гигантским и сможет рушить другие планеты, однако, как считают исследователи, через 12 миллиардов лет ему может настать конец.

Давно известен факт и про черные дыры. Так они, успев появиться благодаря последним угасающим звездам, в конце-концов поглотят планету. Но и им не быть вечность – после себя оставят тьму. Из-за этого через 1 трлн лет новые светила уже не будут появляться, и тьма в конечном итоге поглотит Вселенную.

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