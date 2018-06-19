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Фоном для селфи марсохода Curiosity стала пылевая буря

Сегодня, 13:30

Самофотографированием, как оказалось, любят заниматься не только люди, но и космические аппараты NASA. При этом они могут делать снимки в гораздо более экзотических условиях.

В частности, фоном для селфи марсохода Curiosity стала бушующая на Красной планете пылевая буря. Ровер запечатлел себя на её фоне. Curiosity продолжает свою успешную работу на Марсе, передавая на Землю всё новые и новые данные. Его технические возможности позволяют фотографирование в режиме 360о.

Хорошее качество селфи вызвано ещё и тем, что Марс сейчас, впервые за последние 15 лет, максимально приблизился к Земле.

Пылевая буря для Красной планеты – вполне обыденное явление, происходящее в любое время года. Нынешняя стихия охватила более четверти её территории.

Этим буря отличается от многих предшествующих. Последний раз подобный масштаб она демонстрировала в 2007 году. Учёные сообщают, продолжительность подобных пылевых бурь достигает нескольких недель, а иногда и месяцев.

То, что Марс приближается к Земле, можно увидеть и визуально. Он становится всё более ярким. Максимальным его свечение станет 31 июля. Впрочем, на работу Curiosity это не влияет.

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