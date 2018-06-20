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Учёные рассказали о пользе домашних пауков

Сегодня, 06:15

Оказывается, их нельзя уничтожать, чтобы не нанести вред экосистеме. Об этом хорошо знали предки современных людей.

Если верить народным приметам, то убийство домашних пауков приносит несчастье владельцам дома или квартиры. Люди начинают чувствовать некий дискомфорт, после чего эти насекомые снова возвращаются в жилище.

Сейчас же поверья о пользе и нужности пауков в доме решили проверить учёные. Они рассказали, что провели исследования ряда помещений. В результате выяснилось, что домашние пауки, такие как тенетники и сенокосцы, заслуживают уважение из-за своей прочной паутины. Одна особь может полностью очистить дом от всевозможных вредителей-насекомых.

Получается, что домашние пауки – это природные санитары, ловящие комаров с мухами. Люди даже не подозревают, что благодаря этим обитателям тёмных и укромных мест, они могут спать спокойно.

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