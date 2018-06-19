"Секретные опыты пришельцев": НЛО посещают Землю, чтобы скрещиваться с людьми

Власти долгое время скрывали от общественности факт присутствия пришельцев, однако правда постепенно выходит наружу.
Неоднократно в СМИ публикуются материалы о визитах НЛО на Землю, однако учёные и официальные лица скептически относятся к такого рода сообщениям. Чиновники вынуждают людей, которые в своё время лицом к лицу столкнулись с пришельцами, чувствовать себя умалишёнными, что приводит к тому, что очевидцы часто предпочитают держать в тайне то, что они когда-либо видели своими глазами.
Однако не все свидетели пришествия НЛО поступают так. Многие всеми силами стремятся открыть миру истину и рассказать о своём знакомстве с инопланетным разумом. Одним из таких людей является мужчина из США, который называет себя Преподобный Джон. По его словам, он лично видел пришельцев.
Они ставят секретные опыты над людьми и посещают нашу планету, чтобы скрещиваться с людьми. Жертвой такого эксперимента стал и сам Джон. По его словам, его мать похитили инопланетяне, когда она была беременна. Пришельцы добавили плоду свой ДНК, что привело к тому, что женщина вынашивала ребёнка более десяти месяцев. Когда Джон родился и вырос, то открыл в себе способность путешествовать в разные миры. Сейчас он живёт в нескольких измерениях.
Ране мы писали об американке, над телом которой пришельцы проводили опыты 30 лет. Первый контакт с внеземным разумом у неё состоялся в 1987 году.