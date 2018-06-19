"Секретные опыты пришельцев": НЛО посещают Землю, чтобы скрещиваться с людьми

Сегодня, 12:30

Власти долгое время скрывали от общественности факт присутствия пришельцев, однако правда постепенно выходит наружу.

Неоднократно в СМИ публикуются материалы о визитах НЛО на Землю, однако учёные и официальные лица скептически относятся к такого рода сообщениям. Чиновники вынуждают людей, которые в своё время лицом к лицу столкнулись с пришельцами, чувствовать себя умалишёнными, что приводит к тому, что очевидцы часто предпочитают держать в тайне то, что они когда-либо видели своими глазами.

Однако не все свидетели пришествия НЛО поступают так. Многие всеми силами стремятся открыть миру истину и рассказать о своём знакомстве с инопланетным разумом. Одним из таких людей является мужчина из США, который называет себя Преподобный Джон. По его словам, он лично видел пришельцев.

Продолжение... ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129 Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление.... Они ставят секретные опыты над людьми и посещают нашу планету, чтобы скрещиваться с людьми. Жертвой такого эксперимента стал и сам Джон. По его словам, его мать похитили инопланетяне, когда она была беременна. Пришельцы добавили плоду свой ДНК, что привело к тому, что женщина вынашивала ребёнка более десяти месяцев. Когда Джон родился и вырос, то открыл в себе способность путешествовать в разные миры. Сейчас он живёт в нескольких измерениях.

Ране мы писали об американке, над телом которой пришельцы проводили опыты 30 лет. Первый контакт с внеземным разумом у неё состоялся в 1987 году.