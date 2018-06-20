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Рисунки на теле способны запустить процесс самоистребления организма человека.

Ученые и медики объединились в вопросе изучения последствий сделанных татуировок людьми. Ярким примером негативных явлений стал случай с девушкой. Тату может иметь некоторые неожиданные осложнения, если иммунная система находится на нуле. Медики лечили женщину от хронической боли в левом бедре, колене и бедре через несколько месяцев после того, как она сделала рисунок на теле. Она принимала лекарства, чтобы ослабить иммунитет в течение нескольких лет после двойной пересадки легких в 2009 году. На правой ноге она сделала тату несколькими годами ранее, без каких-либо последствий, и решилась на еще одно.

Сразу после этого у девушки обнаружили легкое раздражение кожи. Но через 9 дней у нее появились боли в левом колене и бедре. Ее симптомы были настолько сильными, что нужны были сильные обезболивающие. Хотя симптомы ослабли, они все еще беспокоили ее 10 месяцев спустя. Поэтому девушку направили в ревматологическую клинику, где ее обследовали на различные состояния, результаты которых оказались отрицательными. Но биопсия бедренной мышцы показала, что у пациентки воспалительная миопатия - хроническое воспаление мышц. Это часто сопровождается мышечной слабостью и болью.

«Хотя мы признаем, что нет никаких доказательств, чтобы определенно доказать причинный эффект, время начала и расположение симптомов хорошо коррелировали с применением татуировки, и не было никаких других идентифицируемых факторов, чтобы вызвать патологию», - уверены врачи.

Ученые назвали людей, кому опасно делать татуировки. Делать тату - это тенденция современности, но тем, кто страдает болезнями иммунной системы, стоит найти другой способ самовыражения.