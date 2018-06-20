В Британии нашли древние останки людей с ампутированными ногами

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Отсечение конечностей могло быть наказанием, которое не позволяло узникам выбраться из ямы.

В Британии археологи обнаружили древнее захоронение, которое поразило тем, что в нём были погребены останки людей с ампутированными ногами и пробитыми черепами. Учёные установили, что речь идёт о поздней римской эпохе. Указанные люди погибли примерно в V веке.

Пока фрагменты костей не были изучены, но и без детального исследования стало понятно, что конечности отсекли при жизни. Что здесь произошло полторы тысячи лет назад, ответить пока эксперты не могут. Некоторые специалисты выдвигают версию, что речь могла идти о некоем наказании. По всей вероятности, узникам англосаксов отсекали ноги и бросали в ямы, чтобы они самостоятельно не могли оттуда выбраться. Это обрекало пленных на мучительную смерть.

Ранее мы писали, что в Италии археологи нашли второе в истории свидетельство распятия. На теле у мужчины нашли следы от гвоздей. Вероятно, его прибили к кресту ещё при жизни.