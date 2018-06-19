На Камчатке в кратере активного вулкана впервые появилось озеро

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Считается, что оно образовалось из-за снижения активности воронки.

На Камчатке на юге полуострова в воронке кратера активного вулкана Мутновский впервые появилось озеро. Об этом сообщили представители Института вулканологии и сейсмологии.

Стоит отметить, что водоём в одной из воронок в вулкане Мутновский появился впервые за всё время его изучения. Ведущий научный сотрудник ведомства отмечает, что, скорее всего, озеро появилось из-за того, что активность вулкана потихоньку снижается. В конечном итоге в кратере накапливается влага, которая просто не успевает испаряться.

Также считается, что есть связь между вулканами Горелый и Мутновский. Как отмечают некоторые учёные, возможно, после активизации с 2010 по 2014 года первого, в кратере испарилась вода, которая в результате появилась во втором вулкане.

Сейчас исследователи хотят отправиться на образованное озеро, чтобы изучить причины и природу его появления.