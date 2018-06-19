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Ученые: Белый хлеб поможет остановить развитие диабета

Сегодня, 10:51

Ученые из Великобритании планируют усовершенствовать белый хлеб, уменьшив в нем количество крахмала и добавив множество полезных микроэлементов. По мнению исследователей, такой хлеб может остановить развитие диабета у людей.

Группа ученых из Института Квадрама в течение 10 лет планируют создать полезный белый хлеб, который будет более питательный и в нем будет содержаться меньше крахмала. Дело в том, что крахмал провоцирует чрезмерную выработку инсулина, что является опасным для людей с диабетом.

Новый белый хлеб будет разработан с учетом помощи людям с хроническими заболеваниями, такими как рак и диабет. Автор исследования Ричард Митен уверяет, что подобный хлеб станет началом для воспитания здоровой нации, а также поможет остановить развитие уже существующего диабета второго типа.

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